Gobierno niega existencia de campo de exterminio

El secretario general de gobierno J. Guadalupe Torres Sánchez aseguró que en San Luis Potos, no hay ningún campo de exterminio como se dijo ante el supuesto hallazgo reportado este fin de semana, debidos a que está por determinarse, si los restos hallados pertenecen a una persona y se confirma que la otra evidencia se trata de la ropa de una solo cuerpo.

Preciso que campos de este tipo, tienen la característica principal de ser lugares de acciones sistemáticas y en el caso particular del que se relató, no lo es.

Aseguró que promoverá un acercamiento con la nueva representación de la organización civil que se dedica a la búsqueda de personas, para dialogar al respecto, pero advirtió que el sitio relatado el sábado, no reúne las características de lo que se afirma.

Enfatizó que eso no existe en San Luis Potosí, y no hay ninguna evidencia de que se haya dado un tipo de situación similar en territorio potosino.

Agregó que un campo de exterminio es un lugar donde en forma sistemática y reiterada se lleva a cabo la desaparición de personas, o los cadáveres son eliminados.

Informó que en el caso de Matehuala, no hay como tal un campo de exterminio, el hallazgo de unos restos óseos que se están analizando, todavía no se sabe si pertenecen o no a personas, y que muestran hasta ahora que según las prendas halladas pertenecen a una sola persona, y no a una evidencia de que pudiera tratarse de un campo de exterminio, como se difundió.

“En todo caso se estaría hablando de una persona y no de un campo de exterminio”.

Añadió que se debe asumir con mucha responsabilidad del análisis.

Por lo que se han metido de lleno a trabajar con las madres buscadoras, y sí sucedió cuando se les programó el seguimiento a la Agenda Nacional de Derechos Humanos, donde aseguró que a San Luis Potosí, se le ha puesto de ejemplo a nivel nacional por toda la estructura que ha constituido con más de 80 personas que incluyen especialistas, en comparación con algunas entidades donde solo hay una oficina y seis personas.