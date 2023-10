Gobierno no hará préstamos a municipios

El gobernador José Ricardo Gallardo Cardona descartó que el Ejecutivo pueda dar préstamos a municipios para cumplir compromisos de fin de año, en tanto que Salvador González Martínez, titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), informó que ningún Ayuntamiento ha hecho tal petición.

El mandatario explicó que anteriormente la Sefin elaboraba una bolsa para los municipios para los compromisos de fin de año y si cada mes les correspondían 15 millones de pesos se les depositaban 14 millones de pesos y el resto se ahorraba.

Además, dijo, se les otorgaba un 40 por ciento más del ahorro.

Sin embargo, precisó que este año ya no se aplicó esa fórmula, debido a que las y los alcaldes solicitaron la entrega de sus participaciones completas.

"Ahora sí tenían que cuidar y administrar bien sus recursos, porque ahora se les estaba erogando todo a ellos", dijo.

"Quien no lo haya hecho, pues yo no sé cómo le van hacer, porque nosotros no tenemos ahorita ninguna provisión para ellos en ningún ramo para solventar los gastos de los municipios", advirtió.

Aparte, Salvador González dijo "lo que se ha solicitado, pues es el tema ordinario, apoyo para algunas cuestiones, pero eso se viene resolviendo, pero concretamente para fin de año no se ha solicitado nada, todos los titulares debieron de haber atendido con prontitud y oportunamente todos esos requerimientos financieros", concluyó.