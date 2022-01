Gobierno paga con retraso a sindicatos

El Gobierno del Estado nunca dio dinero extra; lo que pagó fue un rezago de dos meses de retraso de recursos que son descontados a los afiliados a la caja de ahorro y un porcentaje de cuotas sindicales, informó María Elena Treviño Salinas, secretaria general de la Organización de Trabajadores Sindicalizados de las Instituciones del Gobierno del Estado de San Luis Potosí.

"El dinero que se nos dio fue dinero que a los afiliados se les quita y que se nos deposita a nosotros para pagar los préstamos que tienen en la caja G. de la Vega, caja de ahorro del sindicato y muy poco de cuotas, ya que es el uno por ciento del salario del trabajador, dinero que se nos pagó con dos meses de atraso, y que a ellos les generó interés y a nosotros deudas", explicó.

Informó que el interés de los préstamos en la Caja G. De la Vega, de los trabajadores, los rebasó al no pagarlos a tiempo, por culpa de Finanzas que no los depositó, "y tenemos que acudir todos los días como cobradores a que nos depositen un dinero que no es de ellos y que lucran".

Dijo que ese dinero es para pagar los préstamos de los trabajadores y aseguró que ignora si a otros sindicatos les dieron apoyos.

"Desde que está el gobernador Ricardo Gallardo no se nos ha otorgado nada, ni siquiera un obsequio al trabajador en diciembre, como se hacía, ya que es una costumbre que al trabajador, el patrón le otorgue un obsequio en diciembre, e incluso ahora el 6 de enero, que siempre se otorgaba un regalo para los hijos de los trabajadores menores de 12 años, tampoco se dio nada", agregó.

"El gobernador es nuestro jefe, patrón como gusten decir, y pues es evidente que nos odia", aseguró la líder sindical.

Consideró además que no todos los trabajadores son como el Gobernador dice; ni son flojos y tampoco ganan los miles que dice, "y tampoco los políticos son flojos ni rateros todos, es decir hay de todo, y por eso no se nos debe catalogar tan mal como lo ha hecho".