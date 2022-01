Golpean a vigilante de la UAM

El policía de guardia de la Unidad Administrativa Municipal (UAM) de Soledad fue golpeado la madrugada del viernes 28 de enero por tres sujetos que ingresaron al lugar al parecer con la intención de robar el cajero automático.

De acuerdo a lo señalado por el oficial agredido, tres masculinos entraron por la puerta trasera de la UAM, pasadas las tres de la mañana del viernes, sin embargo, no se llevaron nada, sólo lo golpearon.

"No se robaron nada, sólo me golpearon, los tres hombres venían con pasamontañas, yo creo que son personas que ya conocen cuáles son los puntos de acceso", señaló el afectado.

Explicó que hace un mes que se había instalado el cajero automático de la firma bancaria BBVA de forma extraña se perdieron las llaves de la máquina, sin embargo, fue hace apenas unos días que este cajero se activó, por lo que atribuye que sean personas que conocen muy bien el movimiento de la unidad administrativa los que pretendían saquearlo.

"No traían herramientas ni nada para forzar el cajero, yo creo que es alguien que tenía las llaves y quería abrir el cajero, pero como esas llaves se habían perdido, ya se había hecho el cambio de chapa, si no es así, no veo por qué entrar sin llevarse nada, está muy raro", expresó.

Relató que lo encerraron en el baño de la parte trasera, y en ese momento pidió auxilio a la comandancia central, sin embargo, los tipos ya se habían marchado, sin llevarse nada de las oficinas municipales.