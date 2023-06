González: Cegaip no está funcionando

Integrantes de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (Cegaip) han incurrido en diversos abusos a su propia Ley de Transparencia, porque una resolución que debe tardar 30 días la han alargado hasta dos años, aseguró, José Guadalupe González Covarrubias, presidente de la organización Ciudadanos Observando.

“Eso habla de que la Cegaip no está funcionando, y entonces no se sabe si es necesario que exista o no. Yo he corrido con suerte de que me la resuelven a favor, pero eso no se vale, y mucho menos en vísperas de que cumplan su 20 aniversario”, criticó.

Aseguró que los comisionados están trabajando en la Cegaip porque es el único lugar donde van a ganar 80 mil pesos y no van a estar sujetos a resultados, y se trata de gente que busca trabajo en este tipo de organismos, porque saben que si estuvieran en la iniciativa privada o haciendo presencia en lugares donde están obligados, no durarían ni tres meses.

Advirtió que también hay un pendiente de los diputados locales, porque se necesita legislar y meter en cintura a los comisionados, para que si ellos no cumplen con la ley, enfrenten las consecuencias sancionadoras e incluso sean destituidos.

“Actualmente ellos no cumplen con la ley y a veces duran hasta dos años en resolver las quejas de los peticionarios que esperan datos con prontitud, y eso además es una abierta burla de los propios consejeros”, agregó.

Comentó que a lo largo de diez años de existencia de Ciudadanos Observando, se ha encontrado con problemas de abastecimiento de información de transparencia porque han tardado hasta dos años en entregarle un resolutivo a favor con los datos que el ente obligado entrega al peticionario.