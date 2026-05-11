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Gran afluencia en restaurantes de Villa de Pozos

Los negocios del nuevo municipio no cuentan con estacionamientos

Por Leonel Mora

Mayo 11, 2026 03:00 a.m.
A
Gran afluencia en restaurantes de Villa de Pozos

Restaurantes de Villa de Pozos registraron llenos totales este domingo por la celebración del Día de las Madres, aunque, como siempre, el gran problema fue la falta de espacios de estacionamiento para acceder con facilidad a dichos sitios de consumo.

Gracias a esfuerzos tanto gubernamentales como de los particulares, la oferta gastronómica de este municipio, así como su capacidad de atraer comensales han ido en aumento, lo que provoca que en fines de semana y en fechas especiales como la de ayer, Día de las Madres, los negocios de alimentos y bebidas registren una notable entrada de clientes.

Negocios de todo tipo, desde fondas de antojitos mexicanos, pasando por locales de pescados y mariscos, cortes de carne y aquellos de comida internacional, tuvieron mesas llenas y en algunos hubo filas de espera para tener una comida con las madres de la familia y que, al menos en esta fecha, ellas no tuvieran qué preocuparse 

de cocinar.

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Por desgracia, el problema de la falta de estacionamientos en la avenida Julián de los Reyes y otras calles principales de la cabecera municipal de Pozos parece no tener solución. Muchos residentes y visitantes optaron por aparcarse en doble fila o en calles aledañas de terracería para no dejar a las festejadas tan lejos del sitio elegido para comer.

Como sea, los problemas de estacionamiento se olvidaron un poco con las amenidades y promociones que las y los empresarios restauranteros prepararon este domingo para las madres poceñas y para las que llegaron de visita a 

esta demarcación.

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