Guajardo llama irresponsable a Pineda

Reunirse con los diputados un mes después de la renuncia de Raúl Alanís Beltrán, ex Director General de Seguridad Pública del Estado, no ofrecer información sobre la veracidad o falsedad de las aseveraciones del ex funcionario y deslindarse del tema, es un acto irresponsable del secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, Jaime Ernesto Pineda Arteaga, por ello se observará qué procedimiento administrativo se pudiera seguir, ya que este asunto no quedará enterrado en el olvido o en la impunidad, declaró el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, Rubén Guajardo Barrera.

Alanís afirmó que abandonaba el cargo porque había detectado ocultamiento de información al gobernador del Estado, una política fallida en seguridad, y usurpación de funciones.

"No acepto sus disculpas, tardó más de 30 días en atendernos, no quiero ver en qué condiciones esta su dependencia, porque él es un representante de Juan Manuel Carreras, para mí, nos dejó plantados el gobernador, porque es su representante en seguridad pública, me dijo que no tiene ninguna competencia para iniciar una denuncia contra Raúl Alanís por sus dichos, pero entonces eso tiene sus responsabilidades administrativas porque al final él es un funcionario que se rige por una ley e iniciaremos el proceso como se debe porque no se debe quedar un dicho así en la impunidad, en caso de que haya dicho la verdad se tiene que abrir una investigación y sí dijo una mentira tiene que llevar responsabilidades, no vimos ninguna respuesta y eso nos preocupa".

Ayer se llevó a cabo una reunión de trabajo con algunos diputados locales interesados en el tema, ahí se pretendía conocer su respuesta ante las acusaciones que hiciera antes de dejar la titularidad de la Dirección General de Seguridad Pública Estatal, Raúl Alanís Beltrán, aunque el encargado de la seguridad en la entidad aligeró el tema y se deslindó de responder sobre este asunto, recalcó el diputado.