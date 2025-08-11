Guanajuato y San Luis Potosí firman Alianza de Seguridad

GUANAJUATO, Gto. (EL UNIVERSAL).- La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo y su homólogo potosino José Ricardo Gallardo Cardona, firmaron un convenio interestatal de coordinación y colaboración en materia de seguridad, para fortalecer la cooperación entre ambas entidades considerando que la delincuencia actúa sin medir límites territoriales.

Deslizaron la tinta sobre un documento con el objetivo de consolidar un esquema de seguridad que permita trabajar de manera conjunta y efectiva a favor de la paz y la tranquilidad de los habitantes.

En el Palacio de Gobierno de Guanajuato, con la presencia de los gabinetes estatales de seguridad, Ricardo Gallardo Cardona destacó que este acuerdo no solo fortalece la relación institucional, sino que también brinda herramientas jurídicas para atender problemáticas comunes en zonas limítrofes.

"San Luis Potosí y Guanajuato tendrán una colaboración no nada más en la práctica, sino también jurídica, lo que nos permitirá actuar con mayor eficacia, por lo que incidencias como las que se registraban en Villa de Reyes y San Felipe, quedarán subsanadas gracias a este gran convenio", acotó.

Ricardo Gallardo destacó también el objetivo de cerrarle el paso a la impunidad en casos donde los delincuentes cruzan de un estado a otro para evadir la justicia, lo que permitirá llevar a los responsables ante las autoridades competentes en ambas entidades.

A su vez, la gobernadora destacó que el convenio es un paso adelante que permitirá generar acciones de inteligencia y operativos conjuntos interestatales que den resultados tangibles. "Estoy segura de que esta alianza abrirá la puerta a nuevos acuerdos para que nuestra región esté más segura y le vaya mejor", dijo.

La iniciativa de establecer ese acuerdo surgió de Gallardo Cardona, a quien la gobernadora hizo un reconocimiento. "En esa misma medida, nosotros también hemos venido promoviendo estas reuniones regionales de seguridad, porque debemos atenderlo así, con una visión compartida".

Los tres niveles de gobierno están llamados a dar resultados, a trabajar en equipo, entendiendo que la seguridad es una tarea que requiere de la participación, además es una obligación constitucional, acotó García Muñoz Ledo.

"Y hoy, debemos agregarle un componente adicional, que es esta vinculación interestatal, porque al final, las realidades delictivas no conocen de fronteras territoriales", enfatizó.

García Muñoz Ledo comentó que en Guanajuato se tiene un profundo cariño por la gente de San Luis Potosí; "tenemos una cercanía geográfica, pero también, compartimos valores, somos gente de familia, gente de trabajo, y eso hoy nos une".

Anticipó que ese tema que los une detonará otras alianzas. "Vamos a hacer grandes alianzas para que a nuestra región le vaya mejor, empezando por supuesto, dando resultados por en el tema de seguridad", matizó.