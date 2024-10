Video | La GCE seguirá haciendo su trabajo en municipios: Gallardo

La discusión sobre la presencia de la Guardia Civil Estatal (GCE) en los municipios pretende manejarse como un tema de partidos políticos, sin embargo, es un asunto de gobernabilidad, reviró Ricardo Gallardo Cardona.

Esto, luego de que los morenistas Rita Ozalia Rodríguez y Carlos Arreola Mallol exhortaron a las autoridades de San Luis Potosí a detener los presuntos actos de hostigamiento hacia los alcaldes de Tancanhuitz, Huehuetlán y Tanlajás.

Cuestionado sobre si la corporación estatal hostiga a los alcaldes morenistas, evadió responder a la acusación, pero atajó que la policía estatal mantendrá vigilancia en los 59 municipios.

"No voy a opinar, no es mi trabajo meterme en tema de partidos (...) lo único que voy a decir, es que la Guardia Civil va a seguir haciendo su trabajo; no va a parar la Guardia Civil de hacer su trabajo", sentenció.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, José Luis Ruiz Contreras, mencionó que habrá consecuencias tras el altercado en el municipio de Huehuetlán entre la Guardia Civil Estatal, los habitantes y el alcalde Ramón Martínez Avitud.

El titular de SSPC explicó que la presencia de la GCE es para garantizar la seguridad, además, culpó al alcalde Ramón Martínez de incitar a la población a agredir a los elementos de la GCE, cuando fue detenido para una revisión.

"En un primer término una denuncia al alcalde por los hechos, por la incitación", dijo José Luis Ruiz Contreras.

En tanto que Rita Ozalia Rodríguez, dirigente estatal del Movimiento de Regeneración Nacional, partido al que pertenece el alcalde de Huehuetlán denunció que los municipios de la Huasteca, sufren "el constante acoso, amedrentamiento e intervención de la Guardia Civil Estatal en contra de los presidentes municipales, cabildos y cuerpos de seguridad".

Agregó "exigimos al gobernador potosino, Ricardo Gallardo Cardona, gire instrucciones a quien corresponda a fin de que cesen estos actos de hostigamiento, a todas luces ilegales, y permitan que las autoridades municipales realicen sus funciones constitucionales".