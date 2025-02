Inestabilidad y zozobra, por aranceles de Trump

Las sanciones comerciales que el presidente estadunidense Donald Trump impuso a México, Canadá y China, provocaron una mezcla de pánico, ira e incertidumbre, amenazan con romper una asociación comercial de décadas en Norteamérica y tensar aún más las relaciones con China.

Mientras que el influyente diario estadounidense “The Wall Street Journal” calificó como “la más tonta de la historia” la guerra comercial desatada por las medidas arancelarias impuestas por Donald Trump, los países afectados anunciaron aranceles a productos estadounidenses en represalia a las medidas, en tanto el presidente Trump declaró que los estadounidenses podrían sentir “algo de dolor” debido a la guerra comercial.

Después de que la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y el primer ministro canadiense Justin Trudeau hablaron por teléfono, la oficina de Trudeau señaló el domingo que Canadá y México acordaron “mejorar las fuertes relaciones bilaterales”. Canadá ordenó inicialmente aranceles del 25% a las importaciones estadounidenses a partir del 4 de febrero, incluidas bebidas, cosméticos y productos de papel.

En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum, en un mensaje, aseguró que la patria no está en venta tras las medidas anunciadas por EU, Sheinbaum, dijo que no le falta valentía para enfrentar el tema porque tiene un pueblo detrás de ella, y añadió que no hará nada que afecte a los mexicanos.

“Vamos hablando, vámonos coordinando, pero no de esta manera. (...) yo pienso que en algún lugar tiene que haber racionalidad, porque si nos vamos a tú y luego al otro, y luego al otro, y luego al otro. Eso sí les quiero decir, no me falta valentía, porque tengo un pueblo detrás de mí. Y aquí no estamos solos”.

La presidenta señaló que “el consumo y distribución de drogas está en su país (EU) y ese es un problema también de salud pública que nunca han atendido. ¿Por qué no se preguntan cuál es la razón de fondo de tanto consumo de drogas que lleva tanto tiempo en los Estados Unidos?

Por último, el gobierno chino dijo que tomaría medidas para defender sus intereses económicos y anunció la intención de presentar una demanda ante la Organización Mundial del Comercio. Un análisis de la Universidad de Yale demuestra que, si los aranceles prosperan, un hogar estadounidense promedio perdería aproximadamente 1,245 dólares en ingresos este año, en lo que sería el equivalente general de un aumento de impuestos de más de 1.4 billones de dólares en los próximos 10 años.