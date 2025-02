Rector asegura que UASLP revisará gastos indebidos de exabogado general

A finales de marzo próximo, la Contraloría Interna definirá cuáles gastos erogados por el exabogado general Martín Joel González de Anda deberá reintegrar a la casa de estudios, informó Alejandro Javier Zermeño Guerra, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

El pasado 27 de noviembre, se reveló que durante sus cuatro años al frente de la abogacía general, González de Anda adquirió una botella de Baileys, un conjunto para niños de tres piezas marca Pekkle, un pantalón para dama marca Kensie Curve Appeal y miles de pesos en la compra de nueces, pistaches y restaurantes costosos.

Rector de la UASLP asegura que se revisarán los gastos indebidos del exabogado general. La Contraloría Interna definirá cuáles deben ser reintegrados.



El directivo universitario matizó que la instancia a cargo de la investigación administrativa definirá cuáles facturas fueron indebidas con cargo a la UASLP, es decir, que no correspondieron a productos para el uso de las actividades y funciones universitarias.

"Creo que había un par de notas que no correspondían a uso de cosas universitarias. Si es así, que no lo sé. Si es así, la Contraloría debe de tomar acciones y pedir la retribución al ex abogado general", subrayó.