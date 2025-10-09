Habilitan centro de acopio por intensas lluvias en San Luis Potosí

Ante las intensas lluvias que han azotado la región huasteca, el Congreso estatal habilitó un centro de acopio para reunir ayuda destinada a las comunidades más afectadas.

Integrantes de la Junta de Coordinación Política y de la Directiva acordaron instalar el punto de recepción en el edificio Presidente Juárez, ubicado en Vallejo 200, en el centro de San Luis Potosí. El centro de acopio abrirá sus puertas este jueves 9 de octubre en un horario de 8:00 a 15:00 horas, para recibir donaciones como:

Alimentos no perecederos o enlatados (idealmente que no requieran abrelatas)

Agua embotellada

Papel de baño

Artículos de higiene personal

Productos de limpieza

Estos insumos serán canalizados hacia los municipios más golpeados por las fuertes lluvias.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil, las lluvias recientes, provocadas por la tormenta tropical Priscilla, han golpeado con fuerza la zona huasteca. Los municipios que reportan mayores afectaciones son Tamazunchale y Tanquián de Escobedo, donde se han registrado encharcamientos severos y se han efectuado evacuaciones preventivas.

Por su parte, la Secretaría de Educación del estado ha suspendido clases de manera preventiva en comunidades como Coxcatlán, Matlapa, Tampamolón, Xilitla, Tamazunchale, Axtla de Terrazas, Huehuetlán y Aquismón, con la finalidad de salvaguardar la integridad de estudiantes y personal docente.

Los pronósticos meteorológicos indican que las lluvias podrían persistir durante el fin de semana, por lo que las autoridades mantienen la alerta activa, especialmente en la huasteca, la región más afectada hasta ahora.

Las autoridades estatales hacen un llamado a la ciudadanía para que participe donando en el centro de acopio habilitado en el Congreso estatal, y sumándose a las tareas de apoyo y solidaridad con las familias que lo han perdido todo debido a las lluvias.