Habilitan centro de atención a mujeres violentadas en Soledad

En la colonia Pavón, se inauguró este día un Centro LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación para las Mujeres), un espacio que anteriormente funcionaba como módulo de policía y que permanecía en desuso. Fue rehabilitado por el Ayuntamiento de Soledad, la Secretaría de las Mujeres y el Gobierno Federal.

En este espacio se ofrecerá atención psicológica, asesoría jurídica y acompañamiento integral a mujeres que enfrenten situaciones de violencia.

El alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz destacó la importancia de rescatar espacios abandonados y convertirlos en puntos de atención comunitaria.

"Estamos encantados de recuperar un lugar que estaba olvidado. Antes era un módulo de policía que después perdió su uso y ahora recuperamos el espacio para transformarlo en una oficina que brindará apoyo a nuestras mujeres. Estamos muy contentos porque vemos un efecto doble y una oportunidad de desarrollar un espacio para nuestras mujeres de Soledad", afirmó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Indicó que el municipio pretende convertirse en referente estatal al replicar este modelo en otras colonias.

"Queremos que Soledad sea pionera. Estamos analizando abrir centros similares en Primero de Mayo donde estuvimos ayer y en la zona de Cactus, donde también hay espacios abandonados que pueden recuperarse", comentó.

Respecto a la alerta de género en Soledad, el edil señaló que no existen registros "alarmantes" sobre violencia contra las mujeres en el municipio; sin embargo, enfatizó que la prevención y atención temprana justifican la creación de estos centros.

"No tenemos datos tan duros, pero sí existe la necesidad, y por eso trabajamos en estos espacios libres de violencia", agregó