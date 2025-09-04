Buscan que automovilistas usen Vía Alterna para analizar impacto

En su momento se realizarán estudios de tráfico en la Vía Alterna, a fin de establecer el impacto en la despresurización de movilidad de automóviles por la carretera 57, informó J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado.

Especificó que el análisis procederá una vez que la ciudadanía tenga "bien presente" que movilizarse hacia la Zona Industrial no solo a través de este acceso (57), sino también mediante la prolongación de la Avenida Salk.

"La verdad que han sido comentarios positivos en todos los casos (...) yo he recibido muchas llamadas de ´está buenísima la Vía Alterna, hacemos cinco minutos del parque Tangamanga delante de Villa de Pozos´", expresó.

Subrayó que la administración hace hincapié en que la población residente de colonias del poniente y sur poniente opten por dicha vialidad, en lugar de trasladarse hasta la rúa federal 57.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí