Habitantes temen derrumbe de viviendas en mal estado en SLP

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., abril 18 (EL UNIVERSAL).- Habitantes del Fraccionamiento Grand Soledad han recurrido al Infonavit para solicitar su intervención por fallas que han detectado en viviendas que recientemente les fueron entregadas y que presentan graves fallas y anomalías en los servicios básicos.

De acuerdo con los acreditados, a poco menos de un mes comenzaron a detectar múltiples fallas en su "casa nueva", pues registran agrietamientos en paredes y techos derivado de fallas de estructura que temen pueda derivar hasta en que se venga abajo la vivienda.

Nayeli Balam, delegada del Infonavit en San Luis Potosí, reconoció que han recibido al momento cinco quejas por esta problemática, no obstante, explicó que no tienen competencia para dar solución a esta queja de los acreditados, pues el fraccionamiento se desarrolló mediante el esquema línea de tres integral en el cual se cuenta con una entidad administradora que es la encargada de verificar que las viviendas se encuentren en buenas condiciones, así como en caso de cualquier irregularidad, que el constructor asuma la responsabilidad.

Explicó que, el Infonavit ya se encuentra "presionando" al desarrollador para que corrija los señalamientos y se dé certeza del patrimonio adquirido por los acreditados.

"Hemos recibido quejas y le estamos dando seguimiento con el desarrollador, además de que la línea tres integral que es este esquema donde se construyó este fraccionamiento cuenta con una entidad administradora, que es quien lleva los avances y supervisión de la obra, nosotros estamos en plática y les estamos presionando para que solventen todas estas quejas e inconformidades por parte de los acreditados", detalló.

Además de las fisuras y agrietamientos en paredes y techos, no cuentan con la red de conexión al drenaje por lo que permanecen sin suministro de agua mediante el organismo operador, y en algunas se han reportado también un fuerte olor a drenaje y en algunas alcantarillas brotan aguas negras, por lo que presumen que el sistema de alcantarillado tampoco está debidamente instalado.