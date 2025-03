Habrá acompañamiento sin intervención en marcha del 8M: SSPC

En la manifestación del 8 marzo, "Día Internacional de la Mujer", únicamente se dará seguimiento a la manifestación, por lo tanto, no habrá impedimento para que intervengan inmuebles públicos, informó José Luis Ruiz Contreras, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal.

Remarcó que las oficiales de la Guardia Civil Estatal (GCE) sólo realizarán presencia a distancia de la movilización, es decir, en ningún momento intervendrán, pues las mujeres tendrán la libertad de expresarse.

En entrevista, puntualizó que la expectativa es que no haya infiltraciones de personas externas al movimiento a desarrollarse de la alameda Juan Sarabia, después hacia Eje Vial "Ponciano Arriaga", jardín San Juan de Dios, Palacio del Gobierno del Estado y finalmente en la plaza de Los Fundadores.

"Definitivamente se hará un acompañamiento en todo el recorrido que realicen los colectivos y las mujeres. Ya sea dialogó también con el mecanismo estatal para realizar ese acompañamiento a la seguridad de ustedes (las y los periodistas)", comentó.

Entrevistado aparte, Alejandro Javier Zermeño Guerra, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), refirió que no habrá impedimento para que las estudiantes coloquen tenderos, forma de manifestación donde denuncian a sus agresores.

"No hay ninguna limitante para que se puedan manifestar en la forma que deseen, siempre y cuando con el respeto de no ofender y no echar mentiras, o lastimar a alguien por cuestiones diferentes", subrayó.