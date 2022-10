Habrá Fiscalía de Feminicidios el próximo año

El titular de la Fiscalía General del Estado, José Luis Ruiz Contreras, confirmó que en 2023 será creada la Fiscalía Especializada en Atención de Feminicidios.

Informó que si bien existe la expectativa de un incremento presupuestal es un hecho que la fiscalía será creada, pero no hay propiamente un estimado de qué presupuesto tendrá, puesto que el recurso que llegaría, sería destinado a toda la Fiscalía en General.

Explicó que dentro del presupuesto del año siguiente sí está contemplado gastar lo necesario en la creación de la fiscalía especializada, pero el recurso que va a llegar será calculado de manera global, y en todo caso habría recursos para el caso de que se evalúe factible que exista esa nueva fiscalía.

La única instancia especializada que cuenta con recurso propio, es la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción.

Por lo que se refiere a las precisiones del uso de recursos, dijo que no hay un gasto oficial ya calculado, pero no hay impedimento para invertir en el nuevo órgano de defensa de los derechos de las mujeres, para el caso particular de los delitos de feminicidio y violencia.

Mientras ello ocurre, en el feminicidio de la edecán Karla Pontigo Lucciotto, dijo que no tiene noticia de que la investigación se hubiera quedado rezagada, sino que va avanzando en la instancia que le corresponde, para dar cumplimiento a la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.