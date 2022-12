Habrá reestructura en la CEDH, anuncia su presidente

La presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) Giovanna Itzel Argüelles, anunció reestructuras en el interior del organismo público autónomo.

Si bien no precisó de qué reestructura se trata, se encuentra en evaluación de los puntos que no están funcionando en la Comisión, y con ello tratar acciones que tal vez no se estén realizando, o general puntos de encuentro con quejosos que no están siendo escuchados.

Advirtió que el marco normativo tiene limitados algunos aspectos del funcionamiento de la CEDH, y es necesario ampliar las formas de trabajo, y el espectro legislativo, pero también hacer algunos cambios en áreas del organismo público.

Explicó que dentro del funcionamiento, por principio de cuentas se tiene que dar su lugar a las personas que expresan alguna inconformidad, como ocurrió con personas que manifestaron haber sido víctimas de alguna acción que vulnera sus derechos humanos, y de inmediato fue necesario dialogar con las personas.

Aseguró que una vez que el congreso del estado dejó abierta la posibilidad de citarla para una reunión, dijo que comparecerá ante los diputados en cuanto se le requiera, como parte de un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas.

"Al final, es un ejercicio de políticas públicas, y es una decisión acertada que los diputados pidan a la presidencia de la CEDH, la comparecencia".