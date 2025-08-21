Harán exhorto a la SICT para que invierta en la rúa ´57

Será puesto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, un exhorto a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) a que haga lo necesario para invertir en la ampliación y la funcionalidad de la Carretera 57, por tratarse de la columna vertebral de la movilidad del país y para evitar el colapso una costumbre en diversos tramos carreteros, que deberá evitarse con una reforma que obligue a castigar con severidad a quienes sabotean la movilidad carretera, informó el diputado federal David Azuara Zúñiga.

Las medidas implican una serie de reformas legislativas que ayuden a la movilidad y la seguridad pública. Entre las principales consideraciones, se encuentra no solo la dotación de infraestructura, sino también que cada cuerpo policial, respete la jurisdicción que le corresponde, luego de la queja de automovilistas de que policías estatales de Guanajuato montaron un retén en la carretera 57 y provocaron filas muy largas.

Dijo que la propuesta consta de un paquete integral de varias iniciativas, que comienza con un punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Guardia Nacional y a la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, a invertir e intervenir de manera urgente en la Carretera 57.

Consideró indispensable reformar la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, para que no haya paros de movilidad de manera injustificada, además de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, con el fin de castigar con severidad a las personas que sabotean la infraestructura vial.

En este último caso, la propuesta es aumentar de un rango inicial de cien a quinientos salarios mínimos, a valores que lleguen de mil a 5 mil salarios mínimos por el monto de sanciones para aquellos que hacen cualquier cosa que impida la movilidad carretera.