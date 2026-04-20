Hay acciones contra abuso policial en Matehuala: Torres Sánchez
Señaló que se fortalecieron los requisitos y evaluaciones para oficiales municipales
Después que se evidenciara documentalmente que la policía municipal de Matehuala actúa de forma arbitraria y violenta contra la población, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, sostuvo que el estado ha actuado al respecto, prueba de ello, es la reciente detención del director de la policía municipal.
En semanas pasadas, la Fiscalía General del Estado (FGE), aprehendió a Jorge N., titular de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal (DGSPM) de Matehuala, por el delito contra la salud.
Torres Sánchez dijo que desde el Gobierno del Estado se hace énfasis en los requisitos de ingreso de los oficiales locales, sobre todo, de permanencia en la corporación, a fin de erradicar tales prácticas de abuso policial.
Expuso que la semana pasada se reunió con el presidente municipal camelense, Raúl Ortega Rodríguez, por ello, consideró que existe "un poco más" de colaboración del gobierno municipal.
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Adelantó que la administración estatal firmó convenios de colaboración con la DGSPM, en aras de que los elementos fueran evaluados con celeridad en el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado.
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