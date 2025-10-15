Hay elementos para denunciar corrupción de exfuncionarios en PC: Contraloría

La Contraloría Interna del Ayuntamiento de San Luis Potosí reafirmó que existen elementos que configuran presuntos actos de corrupción al interior de la Dirección de Protección Civil Municipal, esto luego de que en los últimos días se presentaran nuevas denuncias ciudadanas relacionadas con el caso.

La titular de la dependencia, Gabriela López y López, informó que estas denuncias amplían y refuerzan las investigaciones iniciadas tras la intervención de la dirección y que serán turnadas a la Fiscalía General del Estado para que se proceda conforme a las facultades que le otorga la ley.

"En los últimos días se han presentado ciudadanos con nuevas denuncias de hechos que refuerzan y amplían la presunción de actos de corrupción, y que serán puestos de conocimiento oficial a la Fiscalía", explicó la contralora municipal.

López y López precisó que, de manera paralela a los procedimientos administrativos internos derivados de la revisión en Protección Civil, se están atendiendo denuncias presentadas por particulares que podrían constituir delitos de corrupción.

Asimismo, señaló que los servidores públicos cesados e involucrados en estos hechos contarán con la oportunidad procesal de ofrecer pruebas, realizar las manifestaciones que estimen convenientes y aportar los elementos que consideren necesarios ante la Contraloría Interna Municipal, garantizando así su derecho a la defensa.

Con esta postura, la Contraloría Municipal respondió a las recientes declaraciones del exdirector de Protección Civil, Adrián Cortázar Ruiz, quien negó haber incurrido en actos de corrupción.