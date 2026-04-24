Hay en SLP sólo 8 cuerpos de bomberos

En San Luis Potosí sólo ocho cuerpos de bomberos voluntarios atienden emergencias en 59 municipios, sin una obligación legal que garantice financiamiento por parte de los ayuntamientos, pese a operar con equipo obsoleto y cobertura regional limitada.

Diputado Luis Emilio Rosas presenta iniciativa para bomberos

Ante este escenario, el diputado Luis Emilio Rosas Montiel anunció una iniciativa para reformar la Ley del Municipio Libre y establecer que todos los municipios deban destinar recursos a los cuerpos de bomberos, además de incluir este rubro como prioridad en el ejercicio presupuestal a través del Artículo 131.

Detalles de la propuesta y testimonios de comandantes

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Durante la rueda de prensa, en la que participaron los comandantes de los cuerpos de bomberos Adolfo Benavente Duque de San Luis Potosí y Manuel Mauricio Flores Morales de Matehuala, se detalló que la propuesta también obligaría a los ayuntamientos a acudir a estaciones y comandancias para verificar sus condiciones antes de definir su presupuesto anual.

Flores Morales advirtió que cada corporación atiende entre ocho y nueve municipios.