Hay gusano barrenador en dos humanas

Dos mujeres con enfermedades crónico-degenerativas, originarias de la Huasteca potosina, resultaron infectadas con miasis, enfermedad generada en heridas por la infestación de larvas de gusano barrenador del ganado (GBG), provocada por la mosca Cochliomyia hominivorax.

Confirmación y diagnóstico de miasis en Huasteca

Así lo informó Leticia Mariana Gómez Ordaz, titular de la Secretaría de Salud (Ssa) del Gobierno del Estado, quien refirió que la confirmación fue constatada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).

Describió que el estado envió muestras al InDRE, de dos pacientes detectadas con afectación de GBG en extremidades por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), con resultado positivo.

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Acciones oficiales para controlar la miasis

Precisó que corresponden a dos mujeres, de 65 y 79 años de edad, originarias de los municipios huastecos de Tamasopo y San Martín Chalchicuautla, cuyas pacientes padecen diabetes mellitus e hipertensión arterial.

Tras la confirmación, anunció que la Comisión Estatal para la Prevención contra Riesgos Sanitarios (Coepris) en colaboración con la Senasica, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh), realiza fumigaciones en las zonas donde se han registrado casos.

Aunado a exhortar a mantener las medidas de prevención como mantener heridas limpias y cubiertas, reiteró que aumentará la fumigación en la región Huasteca y municipios con presencia del gusano barrenador.

"La miasis es una infección en la que larvas de mosca invaden tejidos vivos, alimentándose de ellos y causando lesiones que pueden agravarse si no se atienden de forma oportuna; lesiones dolorosas, suele ocurrir cuando una persona tiene heridas expuestas, infecciones cutáneas o una higiene deficiente en la zona afectada", explicó.