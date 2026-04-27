Hay intereses particulares tras suspensión de El Zapote: Navarro

La suspensión provisional del tiradero "El Zapote", dictada recientemente por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) debido a riesgos sanitarios y ambientales, ha sido politizada por diversos actores, afirmó el alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

El edil reconoció que es entendible que la ciudadanía ejerza sus derechos en materia ambiental; sin embargo, aseguró que el gobierno municipal ha identificado intereses particulares detrás del juicio de amparo que derivó en la medida.

"Hay intereses detrás de ese juicio de amparo; ya tenemos identificadas a las personas involucradas. Es válido que se defiendan los temas ambientales, pero no cuando actores políticos están detrás" declaró.

En ese sentido, sostuvo que quienes impulsan este procedimiento buscan afectar al Ayuntamiento. No obstante, aclaró que el tiradero no es propiedad municipal, sino de un particular. Asimismo precisó que la disposición de residuos en el sitio continúa mientras el juzgado de distrito emite una resolución definitiva.

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Finalmente, adelantó que el gobierno municipal anunciará próximamente la ubicación de un nuevo relleno sanitario, aunque señaló que, por ahora, se ha optado por mantener en reserva la ubicación del sitio para evitar señalamientos anticipados de dichas personas sobre el cumplimiento de la normatividad.