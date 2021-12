Hay ligero repunte, pero no se puede hablar de nueva ola: Sheinbaum

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que hay un repunte ligero de casos positivos de Covid-19, pero que no se han registrado incremento en las hospitalizaciones, por lo que aún no se puede hablar de una nueva ola.

"Sí tenemos un repunte ligero de casos de Covid, no así de hospitalizaciones; esto es muy importante porque quiere decir que, hasta ahora, no se ha reflejado en aumento de hospitalizaciones y eso quiere decir que la vacuna está funcionando", aseguró.

En conferencia de prensa, Sheinbaum Pardo comentó que ante este incremento de casos están preparados, pese que aún las hospitalizaciones siguen estables en la capital del país.

"Así que, estamos en este cierre de año y recibimiento del 2022 con un ligero aumento de casos, pero en hospitalizaciones seguimos estables y estamos preparados. Entonces, no se puede hablar todavía ni de una nueva ola ni mucho menos, sino sencillamente estar atentos a la información oficial".

"No se sabe todavía" si incremento tiene que ver con ómicron: Sheinbaum

Al ser cuestionada sobre si este incremento se debe a la presencia de la variante ómicron, Sheinbaum Pardo aseguró que "no se sabe todavía, no hay información del Gobierno de México ni la Secretaría de Salud quienes hacen los estudios de secuenciación, se han detectado casos, pero no sabemos si esta ola tiene que ver con eso o no, y tampoco hasta ahora se ve que el aumento de casos...no ha representado enfermedad grave porque no han aumentado las hospitalizaciones".

Al anunciar que la siguiente semana se seguirá en semáforo verde en la capital del país, las autoridades reportaron que hay 437 personas hospitalizadas en el Valle de México, y en la Ciudad de México 338.

Así como una positividad de cercana al 20% en el total de pruebas que se realizan en centros de salud, macro quioscos, centros de salud y centros comerciales, "si bien tenemos un repunte en la última semana, hasta este momento nos encontramos todavía muy por debajo de momentos previos en términos de positivos identificados día con día: estamos cerca del 20 por ciento de lo que veíamos, por ejemplo, en el verano de positivos identificados diarios", dijo el director general de Gobierno Digital de la Ciudad de México, Eduardo Clark.