Hay más niveles de pobreza en la ciudad que en otros lugares: Cabrero Romero

Luego de celebrar la misa dominical de mediodía en la Catedral, esta vez con motivo de la Navidad, el arzobispo emérito Jesús Carlos Cabrero Romero pidió a los potosinos mayor generosidad con las personas más pobres de nuestra ciudad.

Dijo que a lo largo de su labor pastoral, ya como arzobispo emérito, se ha percatado de que en la ciudad hay personas con mucho más alto índice de pobreza, muchas veces que incluso en las comunidades.

Dijo que se debe voltear a ver también a los que se encuentran en los hospitales y en las cárceles, y en las colonias olvidadas.

Dijo que hay colonias que principalmente están padeciendo de agua y también de seguridad, y de todos los medios necesarios para el desarrollo de las comunidades.

"Esto no es sinónimo de que todo es así... Yo hablo de esas colonias en las que he estado ayudando y sirviendo, y tomando la voz de los pobres, invitaría a que estas fechas de Navidad, y no solo quienes están en la vida pública sino todos, tengamos la capacidad de servir, de ayudar y de compartir con todos aquellos que están privados de los medios para desarrollarse".

Precisó que todos podemos organizarnos para tomar en cuenta a las cabezas de los principales clubes sociales, e incluso la misma iglesia, para que el espíritu social de verdad sea una virtud de los potosinos y una expresión de la fe.

Advirtió que en el encuentro que en su tiempo tuvo Jesús con los pobres, estorbó a las autoridades, al grado de que pretendieron deshacerse de él cobrándole con su vida.

Dijo que se puede seguir el ejemplo de Cáritas Arquidiocesana, que hace lo necesario y de manera desinteresada, pero no puede con todo, y por esa causa no se trata solamente de descargar ahí nuestra conciencia.

Advirtió que la generosidad se debe manifestar en nuestras actividades de trabajo, en nuestras actividades sociales que tenemos, e incluyendo emprender acciones desde nuestra propia familia.