Hay objetivos criminales en las 4 zonas del estado

Se trabaja en la localización y captura de objetivos criminales con presencia en la cuatro regiones de la entidad potosina, informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Aunque se le cuestionó cuántos se tienen identificados, respondió que la Guardia Civil Estatal (GCE) los tiene catalogado como de bajo, medio y alto riesgo, según la actividad delictiva que realicen.

Es decir, un criminal dedicado a la venta se le considera de bajo riesgo; si es un liderazgo que surte en puntos de venta, se cataloga de mediano riesgos; pero si corresponde a funciones de sicariato, alcanza el nivel de alto peligro.

Reconoció la existencia de líderes criminales en San Luis Potosí, sin embargo, asumió que radican en otros estados limítrofes, por ello, se le busca a través de los acuerdos de colaboración con las corporaciones homólogas.

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Juárez Hernández reconoció que luego del reciente ataque armado donde un policía estatal fue abatido en el municipio de Tamazunchale, surgieron nuevos liderazgos sobre los cuales ya se tiene seguimiento puntual desde el gabinete de seguridad.