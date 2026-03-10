Hay postores para subasta de predios municipales

Hay postores para 13 terrenos de los 18 que están en subasta, informó la alcaldía de la capital. En la oferta se encuentran predios que van desde una extensión territorial de 219 mil metros cuadrados en la Zona Industrial, un terreno que se extiende en un aproximado de 21 hectáreas y el más pequeño se extiende en 2 mil metros cuadrados.

El presidente municipal explicó que va muy bien el proceso de subasta, y antes de que cierre el proceso, ya se han apuntado personas interesadas en predios específicos, quienes presentan sus posturas, han ofrecido comprar uno o varios predios, pero las condiciones de compra se sabrán hasta que sean abiertos los sobres para conocer la mejor propuesta en cada uno de ellos.

De hecho, hay propuestas para la mayor parte de los terrenos, aunque la extensión territorial se dará a conocer hasta después del día 17 de febrero.

El grupo de compradores de terreno deberán acudir a una junta de aclaraciones el viernes próximo, solo en caso de que hubieran planteado dudas acerca de la convocatoria o sus términos.

De hecho, para el día de la apertura y revisión de los sobres, la revisión permitirá conocer la seriedad contraída por los posibles compradores, la presentación del valor a pagar y la propuesta de cobertura de pagos.

Todos los terrenos forman parte de áreas de donación entregadas al Ayuntamiento, pero que está permitido vender para que la alcaldía sea llegue recursos, como ya ha ocurrido en otras administraciones.