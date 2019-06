Hay que darle tiempo a la ciclovía: Canirac

Solo el tiempo dirá si la ciclovía es funcional o no, señaló el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Juan Carlos Banda Calderón, quien descartó que hasta el momento algún restaurantero haya manifestado su interés por ampararse en contra del proyecto piloto de la ciclovía, ubicada en avenida Himno Nacional.

Explicó que este proyecto ha generado diferentes opiniones entre los representantes del sector restaurantero, sin embargo, hasta el momento ninguno de los propietarios de los establecimientos ha manifestado su interés de proceder legalmente en contra del proyecto.

El presidente de Canirac, señaló que es prematuro definir si la ciclovía es o no un proyecto de resultados favorables.

"Hay que darle tiempo para que esto funcione, porque una de las quejas que teníamos es que hay muchos automóviles hoy en día en San Luis Potosí y yo creo que esa parte de la contaminación y de transitar es algo que estaba afectando al estado", señaló.

Manifestó que las medidas emprendidas por el Ayuntamiento de la capital son favorables por lo que habrá que darle la oportunidad al proyecto para definir si funciona o no.

"De los restauranteros no hay uno solo que tenga la intención de ampararse, si ellos en su persona lo tienen contemplado, no no lo han hecho saber", manifestó.

Explicó que, como sector, estarán pendientes de los resultados de la prueba piloto de la ciclovía, y en caso de que no funcione, buscarán un acercamiento con la autoridad para definir qué es lo que se requiere modificar y perfeccionar.