Familiares de joven desaparecida en Ciudad Fernández denuncian poco apoyo de autoridades

Este viernes se cumplen ocho días desde la desaparición de Alondra Araceli Valle, joven de 21 años de edad originaria del municipio de Ciudad Fernández.



Los familiares de la joven recorren el municipio en búsqueda de algún indicio que les ayude a dar con su paradero. María Araceli Valle, madre de Alondra Araceli, narró que su hija salió de su casa, ubicada en la cabecera municipal de Ciudad Fernández el 6 de abril, alrededor de las 13:00 horas.

La madre de la joven describió que su hija iba a entregar un paquete de ropa, pues se dedica a las ventas por redes sociales; sin embargo, tardó más de lo habitual, por lo que su mamá comenzó a llamarla y mandar mensajes sin obtener respuesta.

"Ella iba a dejar una ropa porque se dedica a vender ropa y accesorios por redes sociales. Ella traía su celular, pero ya por la tarde al intentar llamarla se fue directo a buzón; tiene un celular sencillo le he estado mandando mensajes, llamadas y nada", mencionó.

Dijo que Alondra Araceli es una niña tranquila y que su desaparición la tiene desesperada porque siempre que salía de casa se mantenía comunicada, "aunque sea de un teléfono prestado".

"He buscado con mi familia, hemos andado en montes, en ríos y presas a la orilla de todos los caminos, con los amigos de ella, en casas me he metido y no he encontrado nada. He preguntado una y otra vez; voy a pegar papeles en todos lados a ver si así sabemos poquito más que alguien nos dé información", externó.

Señalan poco apoyo de las autoridades

Aunque se ha emitido la ficha de búsqueda de Alondra, la señora Valle señaló que ha habido poco apoyo de las autoridades y que la respuesta de la Fiscalía estatal es la misma: "Que tenga paciencia, están trabajando".

"Que entiendan mi desesperación porque siento que no hay respuesta de nada, sólo dicen que están trabajando (...) que la policía nos preste una patrulla o algo que nos ayuden a buscar, que hagan su propio trabajo, pero sólo me dicen que me espere que ellos me van a llamar", dijo.

Este viernes, un contingente se sumará a la búsqueda en el municipio de Rioverde, en la plaza Santa Elena iniciará la concentración para desplegarse por toda la zona en la búsqueda de Alondra.

Más desapariciones

El 7 de noviembre de 2022, tres jóvenes mujeres desaparecieron luego de asistir al antro "La Gozadera", mientras que la Fiscalía General del Estado asegura que se mantiene la búsqueda con vida; sin embargo, a la fecha siguen sin ser encontradas.

En esa misma zona fue reportada como desaparecida Marion, una joven originaria del municipio de Rioverde. Su cuerpo fue encontrado un día después con signos de violencia, entre los límites de Rioverde y Ciudad Fernández.

A la semana siguiente el cuerpo de Teresita fue encontrado en Rioverde, en un canal de la zona.

Ciudad Fernández y Rioverde se encuentran en los municipios catalogados por el colectivo de buscadores "Voz y Dignidad por los nuestros", como la franja de riesgo por el alto índice de desapariciones.