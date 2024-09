Contraloría tiene un "panorama concluyente" en caso Rich, adelanta Galindo

En breve declaración sobre el caso Rich, el alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, anunció que la Contraloría Municipal ya tiene "un panorama concluyente" de sus investigaciones y que los resultados podrían informarse en breve.

Además, comentó que este miércoles podría reunirse con familiares de quienes perdieron la vida en los hechos del 7 de junio del presente año.

"Me he reunido con uno de los papás, pero quedamos de reunirnos con los demás. Son tres familias. Esta reunión todavía no se da, pero probablemente se dé hoy mismo", dijo el edil en entrevista.

Afirmó estar recibiendo "los reportes de la Contraloría Municipal y podría estar en condiciones de compartir la información más tarde. Lo haré, daré un mensaje o los invitaré a ustedes (medios informativos) a que escuchen el mensaje. La Contraloría todavía no concluye del todo porque son asuntos muy complejos, pero digamos que ya tiene un panorama concluyente que es el que vamos a dar a conocer".

Reiteró que el Ayuntamiento está "en el proceso final y yo sigo en mi idea de darle espacio a las familias que es con lo que yo me comprometí. Hoy, más tarde, va a ser esa reunión".