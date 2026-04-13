logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AMPI renueva su mesa directiva

Fotogalería

AMPI renueva su mesa directiva

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Hemos hecho lo que nos toca: Badillo Moreno

Por Ana Paula Vázquez

Abril 13, 2026 03:00 a.m.
A
Hemos hecho lo que nos toca: Badillo Moreno

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado, Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, aseguró que el Poder Legislativo ha cumplido con sus atribuciones en materia de seguridad y atención a la desaparición de personas en San Luis Potosí, pese a los señalamientos de colectivos de búsqueda sobre la existencia de múltiples sitios con indicios que permanecen sin procesar.

"El gobierno del Estado está trabajando, insisto que como Congreso lo que está en nuestras manos lo hemos hecho, lo hemos avanzado", declaró. 

Sobre los señalamientos realizados por el colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, Badillo Moreno señaló que corresponde a la Fiscalía General del Estado (FGE) investigar los presuntos sitios de exterminio denunciados en distintas regiones, al ser la autoridad responsable de indagar estos hechos. 

En torno a la concentración de dichos puntos en la Zona Media y el Altiplano potosino, el diputado reconoció que la situación es preocupante, aunque su respuesta se centró en el fortalecimiento de las policías municipales. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Señaló que estas corporaciones son el primer contacto con la ciudadanía y quienes conocen de primera mano lo que ocurre en sus localidades, por lo que insistió en la necesidad de mejorar su capacitación, certificación y proximidad social.

El propio diputado admitió que las restricciones presupuestales han frenado acciones más concretas desde el Congreso. "Se atoró por el tema presupuestal porque hay una unidad sin presupuesto, pues imagínense, no tendría razón de ser; pero nosotros como legisladores o este Congreso está cumpliendo en nuestras facultades y solamente hay que seguir pidiendo informes y seguir exhortando a estas dependencias a que sigan redoblando esfuerzos", añadió.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    FGE investiga presuntos nexos criminales en Matehuala
    FGE investiga presuntos nexos criminales en Matehuala

    FGE investiga presuntos nexos criminales en Matehuala

    SLP

    Rubén Pacheco

    Se coordina colaboración con municipios de origen de víctimas para esclarecer el secuestro de siete electricistas en Matehuala.

    Desnivel en El Saucito sigue en el aire; UASLP definirá si va o no
    Desnivel en El Saucito sigue en el aire; UASLP definirá si va o no

    Desnivel en El Saucito sigue en el aire; UASLP definirá si va o no

    SLP

    Rolando Morales

    Estudios geofísicos buscan proteger la estructura de la iglesia en El Saucito

    Fuentes de la ciudad en abandono por robos, daños y falta de agua
    Fuentes de la ciudad en abandono por robos, daños y falta de agua

    Fuentes de la ciudad en abandono por robos, daños y falta de agua

    SLP

    Rolando Morales

    Se implementarán bombas móviles y bloqueos en tomas para garantizar riego y reforestación en áreas verdes.

    Vecinos persiguen pipas por falta de agua en Mezquital
    Vecinos persiguen pipas por falta de agua en Mezquital

    Vecinos persiguen pipas por falta de agua en Mezquital

    SLP

    Rolando Morales

    La negativa de operadores de pipas afecta a familias con niños y adultos mayores en avenida Mezquital.