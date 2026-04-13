Hemos hecho lo que nos toca: Badillo Moreno

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado, Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, aseguró que el Poder Legislativo ha cumplido con sus atribuciones en materia de seguridad y atención a la desaparición de personas en San Luis Potosí, pese a los señalamientos de colectivos de búsqueda sobre la existencia de múltiples sitios con indicios que permanecen sin procesar.

"El gobierno del Estado está trabajando, insisto que como Congreso lo que está en nuestras manos lo hemos hecho, lo hemos avanzado", declaró.

Sobre los señalamientos realizados por el colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, Badillo Moreno señaló que corresponde a la Fiscalía General del Estado (FGE) investigar los presuntos sitios de exterminio denunciados en distintas regiones, al ser la autoridad responsable de indagar estos hechos.

En torno a la concentración de dichos puntos en la Zona Media y el Altiplano potosino, el diputado reconoció que la situación es preocupante, aunque su respuesta se centró en el fortalecimiento de las policías municipales.

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Señaló que estas corporaciones son el primer contacto con la ciudadanía y quienes conocen de primera mano lo que ocurre en sus localidades, por lo que insistió en la necesidad de mejorar su capacitación, certificación y proximidad social.

El propio diputado admitió que las restricciones presupuestales han frenado acciones más concretas desde el Congreso. "Se atoró por el tema presupuestal porque hay una unidad sin presupuesto, pues imagínense, no tendría razón de ser; pero nosotros como legisladores o este Congreso está cumpliendo en nuestras facultades y solamente hay que seguir pidiendo informes y seguir exhortando a estas dependencias a que sigan redoblando esfuerzos", añadió.