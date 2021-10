Hereda ayuntamiento de la capital deuda con proveedores por 250 mdp: Chávez Méndez

Fernando Chávez Méndez, secretario general del ayuntamiento capitalino, informó que la administración de Xavier Nava Palacios les heredó un adeudo a proveedores de 250 millones de pesos.

Explicó que la administración pasada al corte del 30 de septiembre les dejó indicaciones sobre un adeudo menor, sin embargo, esos datos no eran correctos, si no que ascendía a 250 millones de pesos, por falta de pago a proveedores de gasolina, servicios médicos de los trabajadores, seguro de vida de los policías municipales, entre otros.

Chávez Méndez, destacó que el mayor adeudo es de 50 millones de pesos y corresponde a los servicios médicos de los trabajadores de la administración capitalina, específicamente al Hospital de la Salud.

Derivado de que se trata de un derecho a la salud, el secretario del Ayuntamiento de San Luis Potosí, dijo que ese contrato no se puede deshacer de la noche a la mañana, por lo que ya tramitaron un convenio con el Hospital de Especialidades Médicas de la Salud, por lo que el servicio médico está garantizado.

Agregó que al día de hoy permanecen cerca de 25 trabajadores bajo atención médica por Covid-19 y cuatro personas que se mantienen respirando con soporte vital.