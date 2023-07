Hijo del Rey del Wepa narra ataque en sonidero de SLP

A-AA+

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., julio 10 (EL UNIVERSAL).- En la madrugada de este lunes 10 de julio, en el Barrio de Tlaxcala, en San Luis Potosí, se reportó un ataque armado en contra de los asistentes de un baile sonidero, el ataque dejó 2 muertos y más de 20 heridos.

Al respecto, Giovanni Quistian, hijo del "Rey del Wepa" e integrante del grupo sonidero Kiss Sound, lamentó los hechos a través de un video publicado en sus redes sociales, en el cual narra el terror que vivió en ese momento.

"No le deseamos esto a nadie, es como vivir una película que nunca le ves final. Nosotros solamente esperábamos el momento donde, pues sí, también nos llegará el balazo."

En el video, detalló que, pese al suceso, los miembros de su grupo se encuentran sanos y salvos, excepto un miembro del staff a quien, al parecer, le perforaron un pulmón con una bala.

Además, narró que, en el momento de los hechos, ellos se encontraban arriba del tapanco y que no estaban a la vista, por lo que pudieron agacharse y cubrirse hasta que los balazos cesaron.

"No me imagino en qué momento nos hirieron, porque nos hirieron a todos".

Asimismo, lamentó que, cuando comenzó la balacera, Grupo La Fuerza iba entrando, por lo que el integrante apodado "Kiki" fue herido de gravedad, por lo que se encuentra en el hospital grave. También, lamentó que las personas que realizaron este acto no se detuvieron a pensar en la gente inocente ni en los sonideros, quienes hacen su trabajo para ganarse el pan de cada día.

"No es justo que todos los que vengan por un saludo, la gente que viene a disfrutar un domingo familiar, porque incluso había familias, como en cada baile, como en cada evento".

Por otro lado, aprovechó el espacio para desmentir que el ataque armado era en contra de su grupo, ya que, ellos estaban ocultos. Además de que, indicó que él vive frente a donde fue el evento, por lo que, de haber sido el ataque en contra suya, habría habido daños materiales hacia su casa también.

Por último, pidió a sus seguidores que rezaran o prendieran una veladora para la gente que resultó herida, para que las manos de los doctores que les atienden sean iluminadas y ellos puedan ser salvados.