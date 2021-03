Hospitalizados, 177 pacientes por Covid

La pandemia no cede, y el virus persigue a vacacionistas y a personas que no toman las medidas de precaución, y ellos a su vez a inocentes que también se contagian. Se mantienen los casos al alza, y no cede el incremento de contagios y muertes.

En atención hospitalaria la pandemia dejó un saldo de 14 personas muertas al corte de las 7 de la mañana de este lunes y en el periodo previo de 24 horas. En todos los casos mediaron padecimientos colaterales y enfermedades concurrentes.

El titular de la Secretaría de Salud Miguel Lutzow Steiner confirmó que los laboratorios presentaron diagnósticos de 68 nuevos contagios de coronavirus Covid-19.

Según las cuentas de la dependencia estatal, la pandemia ha provocado la muerte a 5 mil 168 personas en los 58 municipios de la entidad cifras en las que destacan por densidad poblacional, la alcaldía de la capital, y en segundo lugar, Soledad de Graciano Sánchez.

Si bien hay 68 nuevos diagnósticos positivos a coronavirus Covid-19, 46 de ellos fueron reportados desde laboratorios y hospitales de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, y también los fallecimientos ocurridos en personas cuyas edades oscilan entre los 21 y los 83 años de edad, en los que por cierto detectaron 2 casos en los que no había enfermedades concurrentes que pudieran ser factores decisivos de complicaciones de la enfermedad.

Para las 7 de la mañana de este lunes, había 177 personas hospitalizadas que se contagiaron de coronavirus Covid-19, de las cuales ha sido necesario atender a 42 intubados, cuyo estado de salud se encuentra entre delicado y grave.