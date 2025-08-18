Hoteles operan bajo protocolos de seguridad

La seguridad de huéspedes y colaboradores dentro de los hoteles es un tema que no puede quedar en segundo plano, advirtió Iván Chávez Sandoval, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de San Luis Potosí.

Explicó que, debido al gran número de personas que ingresan diariamente a los establecimientos, los incidentes o accidentes menores son situaciones comunes que deben atenderse con protocolos claros y capacitación constante.

El líder hotelero señaló que la estrategia para garantizar espacios más seguros se basa en tres ejes principales: la capacitación operativa, la gobernanza y la prevención directa con los usuarios.

En primer lugar, detalló que cada establecimiento trabaja en la formación continua de su personal, no solo en el área de atención al huésped, sino también en temas de protección y seguridad. “Es fundamental cuidar tanto a los visitantes como a quienes laboran en los hoteles; por eso la capacitación es la primera línea de prevención”, subrayó.

El segundo punto corresponde a la gobernanza, donde los hoteles deben mantenerse actualizados con licencias, permisos y dictámenes emitidos por las distintas dependencias. Estos requisitos, explicó Chávez Sandoval, funcionan como un segundo filtro que garantiza el cumplimiento de normas en materia de seguridad. “Se trata de un trabajo articulado entre la iniciativa privada y las autoridades para elevar los estándares y reducir riesgos”, indicó.

Finalmente, el tercer eje se refiere a la comunicación con los huéspedes, mediante reglamentos visibles y recomendaciones claras en espacios de riesgo, como albercas, bares o restaurantes. Chávez Sandoval recordó que muchas veces las restricciones, como evitar vasos de vidrio en áreas húmedas o prohibir clavados en albercas poco profundas, son malinterpretadas por los visitantes. “No son caprichos, son medidas de prevención. La seguridad también depende de que los huéspedes acaten las reglas del juego”, enfatizó.

El presidente de la asociación puntualizó que la seguridad integral en los hoteles debe concebirse como un esfuerzo compartido: los establecimientos están preparados para responder ante cualquier eventualidad, pero los visitantes también tienen la responsabilidad de seguir las indicaciones que buscan proteger su bienestar.