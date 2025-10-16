logo pulso
SLP

Identificados, creadores de videos de supuesto cártel: Gallardo

El gobernador aseguró que el contenido es realizado con Inteligencia Artificial

Por PULSO

Octubre 16, 2025 12:00 p.m.
A
Ricardo Gallardo Cardona / Foto: Archivo

Ricardo Gallardo Cardona / Foto: Archivo

Luego que se difundieron videos en redes sociales de un supuesto grupo criminal mencionando a funcionarios estatales, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona negó que se trate de organizaciones delictivas, sino de personas plenamente identificables.

Sostuvo que ya se sabe quiénes son los creadores y los distribuidores, así como los que pautan su difusión en las redes sociales, incluso con nombre y apellido.

"Se habla de varios que están atrás de esto y la verdad, es que es muy ruin que ahora ya ocupen hasta a la delincuencia organizada", manifestó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Aseveró que el Gobierno del Estado presentó denuncias en las Fiscalías General de la República (FGR) y General del Estado (FGE), en aras de proceder contra los responsables y llegar hasta las últimas consecuencias.

Ante dicha difusión, el mandatario estatal urgió a las y los congresistas a valorar la regulación de ese tipo de contenido, elaborado a partir de inteligencia artificial.

"Hemos detectado videos de la delincuencia hechos con inteligencia artificial. Videos que fueron expuestos dos, tres o cuatro años que hablan de otras cosas distintas, les quitan la voz. Le ponen una voz totalmente nueva y muy didáctica", reclamó.

