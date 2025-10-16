Identificados, creadores de videos de supuesto cártel: Gallardo

Luego que se difundieron videos en redes sociales de un supuesto grupo criminal mencionando a funcionarios estatales, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona negó que se trate de organizaciones delictivas, sino de personas plenamente identificables.

Sostuvo que ya se sabe quiénes son los creadores y los distribuidores, así como los que pautan su difusión en las redes sociales, incluso con nombre y apellido.

"Se habla de varios que están atrás de esto y la verdad, es que es muy ruin que ahora ya ocupen hasta a la delincuencia organizada", manifestó.

?? | Creadores de videos de supuesto cártel están identificados, dice Ricardo Gallardo. La FGE infomró que ya los investiga.

Aseveró que el Gobierno del Estado presentó denuncias en las Fiscalías General de la República (FGR) y General del Estado (FGE), en aras de proceder contra los responsables y llegar hasta las últimas consecuencias.

Ante dicha difusión, el mandatario estatal urgió a las y los congresistas a valorar la regulación de ese tipo de contenido, elaborado a partir de inteligencia artificial.

"Hemos detectado videos de la delincuencia hechos con inteligencia artificial. Videos que fueron expuestos dos, tres o cuatro años que hablan de otras cosas distintas, les quitan la voz. Le ponen una voz totalmente nueva y muy didáctica", reclamó.