IFSE no investiga a Díaz Salinas: Lecourtois

El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) no ha iniciado una investigación sobre los señalamientos por presunto uso de personal de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh) para realizar labores privadas, al señalar que hasta ahora no cuenta con una denuncia formal sobre el caso.

El tema fue planteado durante la sesión de la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización del Congreso del Estado por el diputado de Movimiento Ciudadano, Marco Antonio Gama Basarte, quien pidió al titular del organismo, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, precisar qué acciones puede emprender el instituto para esclarecer los señalamientos y determinar si existió uso indebido de recursos públicos.

El legislador señaló que, ante las acusaciones difundidas públicamente, resulta necesario dar claridad al tema para confirmar si hubo irregularidades o evitar que se generen percepciones equivocadas en caso de que los señalamientos no correspondan a la realidad, además de atender el llamado del propio gobierno estatal a transparentar el manejo de los recursos públicos.

En respuesta, Lecourtois López explicó que el instituto solo puede iniciar una investigación específica mediante la presentación de una denuncia, la cual incluso puede realizarse de forma anónima.

No obstante, indicó que la Sedarh forma parte del programa anual de auditorías del organismo, por lo que se revisará el ejercicio del gasto público, particularmente el capítulo 1000 correspondiente a recursos humanos.

La discusión en la comisión se da luego de que recientemente la Contraloría General del Estado iniciara una investigación contra el titular de la Sedarh, Jorge Luis Díaz Salinas, tras denuncias sobre el presunto uso de trabajadores de la dependencia para realizar labores de limpieza en su rancho particular.