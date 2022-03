Iglesia, a favor de que Gallardo impida extracción de agua

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., marzo 23 (EL UNIVERSAL).- El vocero del arzobispado de San Luis Potosí, Juan Jesús Priego Rivera, dijo estar totalmente de acuerdo con los dichos del gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona, en el sentido de que si es necesario se "amarraría a la maquinaria" para impedir que se concrete el proyecto para llevar agua del afluente del Río Pánuco a su paso por la Huasteca Potosina hacia la zona metropolitana de Monterrey.

Sostuvo: "yo comparto la manera de pensar del gobernador, creo que tenemos que defender lo que es nuestro, sin embargo, puesto que se trata de una ley federal, no sabemos hasta qué punto se pueda tener un control sobre la situación, yo soy de la idea que defendamos lo nuestro y pensemos primero en San Luis Potosí".

Dijo además que es posible que por tratarse de aguas nacionales, legalmente sea algo que esté más allá del ámbito en el que pueda intervenir el gobierno estatal, pero de cualquier forma hay una coincidencia en el sentido en que "a nivel teórico hay muchas interrogantes y hay cosas que se tienen que tomar en cuenta como el nivel de vida y de consumo de agua que tienen en Monterrey, ayer me decía una persona: es que los regios lo quieren todo".

Priego Rivera añadió que si está en manos de los potosinos evitar esta situación, pues que se haga todo lo posible para poder evitarlo, pero si no se puede, pues hay que respetar la ley.

Señaló, no obstante, que lo que sí se puede hacer es ser previsores y no esperar a que la capital potosina llegue a ese nivel de problemas que tiene Monterrey y desde ahora tomar medidas y construir el equipamiento o todo lo que se requiera para evitar una situación tan compleja de escasez de agua.