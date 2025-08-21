Iglesia pide castigo para traficantes de pornografía

Luego de que el secretario de seguridad municipal reveló que hay una red de pornografía que involucra la difusión de imágenes íntimas de potosinos, el vocero de la Arquidiócesis, Tomás Cruz Perales, llamó a las autoridades a que encuentren a los responsables y los pongan en manos de la justicia.

Dijo que se tiene que castigar a los culpables de situaciones que acosan a las personas.

Recordó que los potosinos no saben, ni quiénes son los que están haciendo las maldades pero tampoco si se encuentran en esa misma situación.

Aseguró que la pornografía es un mal de nuestros tiempos, y con ella también lo que va aparejado, que por supuesto incluye a las personas que incurren en las conductas delictivas, que afectan a terceros y que forman parte del consumo brutal de ese tipo de contenidos.

Añadió que este fenómeno ha pegado a los adolescentes, incluso afectando en ocasiones a la niñez, y es un mal que afecta muchísimo porque por una parte afecta también a los padres de familia.

“A veces es difícil atender esto, sobre todo cuando un adolescente quiere y exige cierta libertad a su intimidad o en todo caso cierto respeto a su intimidad, pero debería haber por principio de cuentas una responsabilidad por parte de los padres”.

Dijo que es bueno que las autoridades se encuentren este tipo de ligas de internet, sobre todo porque se ha pensado que nuestro entorno, no ocurre este tipo de situaciones, pero se espera que las autoridades sigan trabajando en este aspecto.