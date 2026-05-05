Iglesia se pronuncia contra la impunidad

Luego de que la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) habló de un México herido por la violencia y la impunidad, el arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe pidió proponer caminos para que no haya impunidad, y debe pedirse no solo para los casos en general, sino también para los casos que la misma iglesia ha puesto a disposición de la Fiscalía y que ocurren en su propio seno.

"Yo no sé si haya procuración de justicia imperfecta, pero me debo ir por el lado propositivo y creo que se deben trazar los caminos para que no haya impunidad. La impunidad no debe existir en ninguna situación", puntualizó.

Dijo que como Iglesia Católica, los casos hoy han sido puestos a disposición de la Fiscalía, pero también estamos esperando las respuestas correspondientes".

Agregó que más que dedicarnos a señalar, se debe pensar en la paz y la hermandad, para que las condiciones estén mejor.

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Añadió que todo lo que está alrededor debe llevar a que haya paz en el corazón humano y que por ahí se debe empezar con emprender las acciones y que las cosas mejoren.

También pidió que antes de señalar, pensemos en qué es lo que les estamos dando a los jóvenes y a los adolescentes en todas las áreas y campos de la actividad humana.

Dijo que se debe empezar por seguir el ejemplo de las mamás, a quienes no se les debe reconocer sólo en mayo, sino en todo su tiempo por la vocación de valorar siempre aquellos espacios donde necesita ayudar, pero también que nosotros las valoremos no solo el 10 de mayo, sino vivir agradecidos con ellas en vida y también con quienes ya no están.