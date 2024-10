Ignora diputada que la Fiscalía es autónoma

La diputada Jessica Gabriela López Torres aseguró que para agilizar la resolución de las denuncias en la Fiscalía General del Estado hace falta dar capacitación a sus funcionarios, y que para ello se debe exhortar al gobierno del estado a destinar una partida en el presupuesto.

Sin embargo, el presupuesto de la Fiscalía lo define libremente esa institución, con base en su autonomía y con la aprobación del Poder Legislativo, sin que legalmente el gobierno del estado tenga ninguna injerencia.

“Es grave la situación, habremos de investigar, le voy a pedir a la presidenta de la comisión primera de justicia, que es quien ve todo el tema penal, a ver qué podemos hacer desde esta Legislatura para bajar un poco esa cifra”, dijo la legisladora respecto a las carpetas de investigación que están en rezago en la FGE.

“Nuestro sistema penal es maravilloso, tiene muchísimos beneficios, el tema se viene abajo cuando las policías no están capacitadas, sí le apuesto a que debe haber capacitación a las policías, crearles un código ético, porque son los primeros en acudir a las diversas situaciones que acontecen”, agregó.

No obstante, el código de ética de la FGE se puede consultar en el portal de esa institución: https://fiscaliaslp.gob.mx/vi/wp-content/uploads/2021/09/SLP-CODIGO-DE-ETICA-SERVIDORES-PUBLICOS-FISCALIA-GENERAL-DEL-ESTADO-07-FEB-2020.pdf

En las próximas semanas, el Poder Legislativo recibirá los presupuestos de egresos, incluido el de la Fiscalía General del Estado, entonces estará en sus manos asignar la partida presupuestal para capacitación que propone.

“Por ahí he recibido a las integrantes del Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria en el estado y me comentan lo mismo, al no haber un tipo penal son revictimizadas. Después de esto, no atienden la denuncia, ni siquiera quieren levantarles protocolos de búsqueda a sus hijos”, comentó la legisladora.