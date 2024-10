Critica G. González plan de seguridad

La propuesta de seguridad para el sexenio 2024-2030 genera pocas esperanzas de verdadero combate a la delincuencia, advirtió el presidente de la organización civil Ciudadanos Observando, José Guadalupe González Covarrubias.

Refirió que se deben considerar los señalamientos al gobierno de Claudia Sheinbaum y la presunción de que el crimen organizado interviene para decidir quiénes son alcaldes y hasta para financiar campañas electorales.

Explicó que sí puede ser una estrategia la de atender las causas, “pero no nos hagamos tontos, lo grave es todo lo demás que sucede”.

Dijo que lo más grave es que la clase política se ha mezclado con el crimen organizado.

Aseguró que el crimen organizado pone y quita y mata presidentes municipales y gobernadores, y que es ahí donde debe empezar el ataque al crimen.

Dijo que si existen señalamientos muy graves contra el propio gobierno de Claudia Sheinbaum será muy difícil extirpar un cáncer cuando ya está muy adentro.

Agregó que si no se va a fondo contra el ataque a los grupos criminales, pegándoles en lo financiero, con una efectiva lucha contra el lavado de dinero, donde realmente sea atacada la extorsión, no se puede tener esperanza si los extorsionadores están coludidos con los policías.

Sostuvo que no hay problema nada más en Guanajuato, sino en todo México, y ese es un indicador de que si no se reconoce lo del resto del país, en realidad no se va a ir al fondo en el combate a la delincuencia, y no se va a querer tocar el tema de cómo el crimen organizado se ha metido de manera brutal en la política.