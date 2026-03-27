Igual salario por el mismo trabajo, pendiente en SLP: Sara Rocha

La presidenta de la Directiva del Congreso del Estado, la priista Sara Rocha Medina, reconoció que la igualdad sustantiva sigue sin concretarse en San Luis Potosí y advirtió que aún no se garantiza igual salario por el mismo trabajo entre hombres y mujeres.

Señaló que, pese a avances legales, la falta de aplicación mantiene la brecha salarial, por lo que el reto ya no está solo en crear leyes, sino en hacerlas cumplir.

Iniciativas y retos para la igualdad económica

Indicó que existen iniciativas en análisis para atender el tema, aunque el avance ha sido gradual, y subrayó que se requiere también capacitación y cambios en la toma de decisiones dentro de instituciones y sectores productivos.

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La legisladora sostuvo que, así como la paridad en cargos públicos enfrentó resistencias antes de consolidarse, el siguiente paso es cerrar la brecha económica.