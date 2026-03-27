Igual salario por el mismo trabajo, pendiente en SLP: Sara Rocha
No se aplica igualdad salarial dice la dirigente del PRI
La presidenta de la Directiva del Congreso del Estado, la priista Sara Rocha Medina, reconoció que la igualdad sustantiva sigue sin concretarse en San Luis Potosí y advirtió que aún no se garantiza igual salario por el mismo trabajo entre hombres y mujeres.
Señaló que, pese a avances legales, la falta de aplicación mantiene la brecha salarial, por lo que el reto ya no está solo en crear leyes, sino en hacerlas cumplir.
Iniciativas y retos para la igualdad económica
Indicó que existen iniciativas en análisis para atender el tema, aunque el avance ha sido gradual, y subrayó que se requiere también capacitación y cambios en la toma de decisiones dentro de instituciones y sectores productivos.
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La legisladora sostuvo que, así como la paridad en cargos públicos enfrentó resistencias antes de consolidarse, el siguiente paso es cerrar la brecha económica.
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Redacción
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