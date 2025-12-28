Impactan incendios forestales en Bocas

Durante las últimas semanas, la delegación de Bocas ha registrado una serie de incendios en pastizales que han prendido las alertas en comunidades rurales del norte del municipio de San Luis Potosí. Tan solo en lo que va del mes, autoridades locales han atendido al menos cuatro siniestros en distintos puntos de la demarcación, todos contenidos antes de que alcanzaran mayores dimensiones.

De acuerdo con el delegado de Bocas Jaime Waldo Luna, los incendios se han concentrado principalmente en zonas de pastizal cercanas a carreteras y localidades habitadas. Uno de los más recientes ocurrió en la carretera hacia Ahualulco, a la altura del entronque con Angostura, donde fue necesaria la intervención directa de personal de Protección Civil para evitar que el fuego se extendiera.

Otro caso se presentó en la comunidad de San Rafael 1, donde el incendio, aunque había sido controlado inicialmente, se reactivó horas después. La respuesta incluyó la participación conjunta de Protección Civil, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital y habitantes de la zona, logrando finalmente sofocar el fuego en su totalidad.

A estos eventos se suman los incendios registrados en La Mesita, sobre la carretera Bocas–Cascarón, así como en Jarrillas, rumbo a Loma Prieta. En ambos casos, brigadas especializadas se trasladaron a los puntos afectados para realizar labores de control y extinción, evitando riesgos directos para viviendas, familias y el entorno natural.

