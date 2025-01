Pide IP local acabar con invasión china

El presidente del Consejo Empresarial Potosino, Héctor D’Argence Villegas, urgió a los diferentes niveles del gobierno mexicano a frenar la invasión de productos chinos a nuestro país y al estado, pues advirtió que muchas empresas podrían cerrar y muchos empleos podrían perderse por competencia desleal.

“El tema del comercio chino que está invadiendo a nuestro país es de lo más preocupante. La invasión está siendo promovida desde el gobierno federal y esto es lo que molesta tanto al gobierno canadiense y norteamericano,”, declaró el empresario.

Dijo que el tema de la balanza comercial entre México y China es totalmente dispar, pues nosotros exportamos muy pocos productos a China y ellos manejan un superávit mucho mayor. “Esto puede llevar a despertar la furia de Estados Unidos a partir del 20 de enero cuando Donald Trump asuma su cargo como presidente y que se nos castigue con los aranceles que él ya prometió”, previó Héctor D’Argence.

Lamentó que México y su gobierno no han entendido que Estados Unidos sigue siendo la principal potencia económica en el mundo. “Es nuestro principal socio en todos los sentidos, no nada más en lo comercial, con el cual no deberíamos estar peleando”.

Otro aspecto que comentó el líder del Consejo Empresarial Potosino es que la actividad empresarial de China, comparada con la de México, es muy desigual: “En China, la seguridad social la paga el gobierno; las jornadas laborales son diferentes; no se pagan prestaciones, etcétera. Existe entonces competencia desleal porque sus productos entran a los mercados internacionales con un precio muy bajo y en México pueden dejar a muchos productores fuera de competencia.