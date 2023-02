Impera crisis por desaparición de personas en Cerritos: Alcaldesa

A-AA+

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., febrero 2 (EL UNIVERSAL).- La presidenta municipal de Cerritos, María Leticia Vázquez Hernández, reconoció que su municipio, tal como sucede en muchas partes del país, "está pasando por una crisis por desaparición de personas".

Dijo que a la fecha se sabe que de al menos 30 ciudadanos originarios de este lugar en situación de no localización, de los cuales muchos de estos casos están presuntamente relacionados con actividades del crimen organizado.

"Lamentablemente, tenemos estos problemas y desde el año pasado estamos apoyando a colectivos de búsqueda de personas, les apoyamos con el acompañamiento de la Policía Municipal, personal de Protección Civil y de Obras Públicas cuando salen a hacer sus búsquedas. Ojalá podamos encontrar a más personas, en diciembre se localizaron los restos de cuatro personas que estaban como desaparecidas".

Añadió que lo ideal sería encontrar a las personas con vida, "pero dadas las circunstancias, el hecho de poder encontrar los restos de la persona a quienes muchas veces han estado buscando durante meses o años, ya brinda un poco de tranquilidad y de descanso a sus familias".

Vázquez Hernández indicó que no se pueden tener cifras exactas por diversas situaciones, pero se sabe de un aproximado de entre 25-30 cerritenses no localizados, siendo que no todos fueron vistos por última vez en Cerritos, se presume que algunos de ellos desaparecieron cuando se encontraban en municipios vecinos como Guadalcázar, Cárdenas o Rioverde.

Finalmente, la presidenta municipal indicó que se está en comunicación con el Ejército y la Guardia Nacional para informarles sobre estas actividades de los colectivos de búsqueda para, que en su caso, también puedan tener conocimiento e implementen estrategias de resguardo.

Vázquez Hernández detalló que son más hombres que mujeres los que son víctimas de desaparición y en un rango de edad de entre 20 y 35 años.