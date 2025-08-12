Importante, mantener acciones preventivas ante la AVG: Martha Orta

Martha Orta Rodríguez, titular de la Instancia Municipal de las Mujeres, señaló que antes de hablar sobre retirar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVG) es necesario mantener los programas de acción preventivos en los diversos municipios.

Explicó que en el municipio capitalino se mantienen impuestas 8 medidas desde la Federación, "es lo que tenemos que redoblar más allá de sí se retira o no porque no es una atribución solo de una solicitud, sino que se tiene que trabajar en grupo de expertas para revisar primero la baja sostenida de feminicidios".

Recordó que anteriormente la presencia de feminicidios en la entidad ya implicaba la presencia de la alerta; sin embargo, a partir del 2022 se modificó la ley para medidas las acciones para poder prevenir, sancionar, atender y erradicar la violencia contra las mujeres.

Asimismo, detalló que desde la Instancia de las Mujeres han comenzado a trabajar en la difusión de la línea de apoyo para las mujeres a través la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital en la unidad de violencia de género.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Afirmó que desde la instancia continuarán trabajando en diversas campañas para dar a conocer las diversas modalidades de violencia de género que se viven, pues destacó que uno de los principales retos es atacar el desconocimiento que existe alrededor.

"Más allá de que allá una decisión federal o no, seguiremos trabajando de manera puntual como nos lo han pedido, desde la instancia solos nos toca asesorar y canalizar".