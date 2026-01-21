logo pulso
Impugnable, la miscelánea 2026: fiscalista

El abogado Javier Díaz de León señala que los abogados deben plantear bien sus amparos

Por Martín Rodríguez

Enero 21, 2026 03:00 a.m.
A
Impugnable, la miscelánea 2026: fiscalista

Se encuentra en proceso la discusión para determinar si se recurre a la justicia federal para discutir los términos de la reforma fiscal que están fuera de la Constitución y ello exigirá que los abogados sepan plantear técnicamente bien los mecanismos de defensa del interés de los contribuyentes y hay confianza en la autoridad judicial, informó el abogado fiscalista Javier Díaz de León Galarza.

Explicó que la reforma 2026 estará encaminada sin duda a la impugnación porque lleva mucho control para quienes ya son contribuyentes, sobre todo para la expedición de sus comprobantes fiscales digitales por internet, el uso de comprobantes fiscales para documentar sus deducciones, una regularización específica para ciertos sectores tales como las plataformas digitales, el control para los hidrocarburos y también las entidades que organizan juegos y sorteos.

Dijo que los colegios de abogados están revisando las posibilidades de recurrir a los juicios de amparo, de manera que se busque un medio de defensa.

Admitió que el planteamiento del juicio de amparo es complicado, pero se tiene que partir de la confianza en la justicia federal y saber plantear técnicamente bien el interés de la persona que promueve el juicio.

Aclaró que se tiene que poner atención en los planes de repatriación de capital que va dirigido a los inversionistas donde se advierta que los inversionistas mexicanos pueden traer aquellos recursos que no hayan pagado impuesto y estén tributando a una tasa preferencial del 15 por ciento,

En este aspecto, dijo que los contribuyentes que repatrien capitales, podrán poner atención en el estímulo fiscal sobre créditos fiscales, que permite una condonación del total de multas y recargos.

