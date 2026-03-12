logo pulso
SLP

Impulsarán la calidad de servicios educativos

Por Leonel Mora

Marzo 12, 2026 03:00 a.m.
Este miércoles, el secretario de Educación del Estado, Juan Carlos Torres Cedillo, sostuvo una reunión con sus jefes de área para hacer ajustes en la calidad de los servicios educativos y de cara a los próximos procesos de fiscalización. Además, entregó dos nombramientos a personas que desde hoy forman parte de su equipo de trabajo.

De acuerdo con fuentes oficiales, la reunión se realizó "con el propósito de identificar aspectos de mejora en la dependencia" y a ella acudieron jefes de área, directores de coordinaciones, unidades y departamentos diversos de la Secretaría de Educación. El titular planteó la necesidad de mejorar algunos procesos internos para "impulsar la calidad de los servicios educativos, así como en los próximos procesos de fiscalización".

El funcionario recordó a sus subordinados la importancia de "alinearse a la visión de gobierno" del titular del Poder Ejecutivo del Estado para así "elevar los estándares de calidad en los 

procesos de la dependencia, apegándose a la normativa y con total transparencia".

En la misma reunión, Torres Cedillo entregó nombramiento a Julio César Medina Saavedra como director de Educación Básica en el Estado y a Martha Yudiche Robles como secretaria particular, a quienes exhortó a cumplir con su nueva responsabilidad en favor de la comunidad educativa de San Luis Potosí.

